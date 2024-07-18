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Латвия передаст Украине 100 тысяч евро на поддержку больниц

Четверг 18 июля 2024 03:34
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Латвия передаст Украине 100 тысяч евро на поддержку больниц Фото: медсестра и врач в палате одной из больниц Харькова (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Правительство Латвии утвердило решение о выделении 100 млн евро на поддержку украинских медучреждений во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт латвийского МИД.

Отмечается, что взнос может быть использован для реконструкции медучреждений, оснащения их медицинским оборудованием, а также для обеспечения их работы и лечения пациентов.

При оценке текущей ситуации вклад будет осуществляться через одно ответственное агенство ООН: Всемирную организацию здравоохранения, Управление ООН по обслуживанию проектов, либо через Министерство здравоохранения Украины.

Кроме того, Минздрав Латвии в тесном сотрудничестве с Минздравом и посольствами Украины собирает информацию об остро необходимых лекарствах, медицинских принадлежностях и оборудовании и уже работает над организацией следующей партии пожертвований для украинских медицинских учреждений.

В МИД Латвии отметили, что страна оказывает Украине двустороннюю помощь с самого начала российского вторжения, предоставляя медицинские приборы, лекарства, машины скорой помощи и другое медицинское оборудование и материалы.

"Всемирная организация здравоохранения подтвердила 1 878 нападений (с начала полномасштабного вторжения РФ - ред.) на медицинские учреждения, персонал, транспорт, материалы и пациентов", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 8 июля 2024 года Россия нанесла ракетный удар по крупнейшей детской больнице Украины "Охматдет", а также по Центру женского здоровья и планирования семьи ISIDA. В результате авиаударов были ранены и убиты несколько пациентов и врачей обоих медицинских учреждений. Эти атаки привели к серьезным нарушениям в работе медицинских учреждений и стали дополнительной нагрузкой для других больниц Украины.

Напомним, что Германия выделит 10 млн евро на восстановление "Охматдета". Как сообщается, средства пойдут на скорый возврата учреждения в рабочее состояние и подготовку здания к эксплуатации в зимнее время.

Ранее РБК-Украина писало, что во время удара россиян по "Охматдету" в больнице находились дети из Молдовы.

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