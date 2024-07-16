Діти з Молдови перебували в "Охматдиті" під час удару росіян

Молдовські діти лікувалися в київській дитячій лікарні "Охматдит" у той час, коли російські окупанти завдали по ній ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра Молдови Крістіну Герасимов у Facebook .

Вона під час свого візиту до Києва нагадала, що російська ракета повністю зруйнувала відділення інтенсивної терапії, всього пошкоджено 24 відділення.

"У цей момент у лікарні було понад 600 пацієнтів - діти, які страждають на невиліковні захворювання. У тому числі діти з Молдови, один з них у момент бомбардування знаходився на операційному столі. На щастя, він вижив і досі перебуває під наглядом лікарів", - написала Герасимов.