Латвія передала Україні нову партію дронів

Дрони для України від Латвії

Нагадаємо, у березні Латвія підтримала інвестування у виробництво українських дронів. Кабінет міністрів Латвії підтримав інвестиції в українську індустрію безпілотників у розмірі 10 млн євро.

У тому ж числі ще 20 млн євро уряд Латвії передбачив на закупівлю у поточному році безпілотників у форматі "коаліції дронів".

У квітні стало відомо, що Збройні сили України отримають сотні нових бойових безпілотників у рамах військової підтримки від Латвії.

Нещодавно Латвія відправила в Україну ще 1500 ударних безпілотників в рамках міжнародної "коаліції дронів".

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