Латвия передала Украине новую партию дронов

Дроны для Украины от Латвии

Напомним, в марте Латвия поддержала инвестирование в производство украинских дронов. Кабинет министров Латвии поддержал инвестиции в украинскую индустрию беспилотников в размере 10 млн евро.

В том же числе еще 20 млн евро правительство Латвии предусмотрело на закупку в текущем году беспилотников в формате "коалиции дронов".

В апреле стало известно, что Вооруженные силы Украины получат сотни новых боевых беспилотников в рамах военной поддержки от Латвии.

Недавно Латвия отправила в Украину еще 1500 ударных беспилотников в рамках международной "коалиции дронов".

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