Латвія підтримала інвестування у виробництво українських дронів: скільки коштів виділено
Кабінет міністрів Латвії підтримав інвестиції в українську індустрію безпілотників у розмірі 10 млн євро (10,69 млн доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Латвії.
"Кабінет міністрів погодив стратегічне інвестування 10 млн євро в українську індустрію безпілотників з метою сприяння співпраці між оборонними галузями обох країн та реалізації спільних проєктів", - пише Міноборони.
У тому ж числі ще 20 млн євро (21.37 млн доларів) уряд Латвії передбачив на закупівлю у поточному році безпілотників у форматі Коаліції дронів.
"Зараз важливо підтримувати Україну не лише на словах, а й на ділі. Підтримка, яку Латвія надає Україні, ніколи не була символічною, ми надаємо реальну допомогу, яка сприяє зміцненню обороноздатності України", - заявив голова Міністерства оборони борони Латвії Андріс Спрудс.
Допомога Україні з боку Латвії
Латвія з перших днів повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну, надаючи військову, гуманітарну та фінансову допомогу. Країна передала значну кількість озброєння, включаючи гаубиці, боєприпаси, переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, бронетехніку та безпілотники.
Крім військової підтримки, Латвія активно допомагає українським біженцям. Також виступає за посилення санкцій проти Росії та підтримує європейську інтеграцію України.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Латвія нещодавно замовила бронетранспортери Patria 6x6, щоб передати їх Україні.
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