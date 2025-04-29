Латвія передала Україні нову партію ударних дронів

Латвія відправила в Україну ще 1500 ударних дронів в рамках міжнародної "коаліції дронів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Латвії Андріса Спрудса у соцмережі Х.

"Ще 1500 бойових безпілотників прямують з Латвії до України. Дві латвійські компанії в рамках міжнародної "коаліції дронів" за перше півріччя поставили 12 тисяч безпілотників", - написав Спрудс. Він також опублікував відповідні фото та відео.