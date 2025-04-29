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Латвія передала Україні нову партію ударних дронів

Вівторок 29 квітня 2025 16:20
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Латвія передала Україні нову партію ударних дронів Фото: Латвія передала Україні нову партію ударних дронів (x.com/AndrisSpruds)
Автор: Тетяна Степанова

Латвія відправила в Україну ще 1500 ударних дронів в рамках міжнародної "коаліції дронів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Латвії Андріса Спрудса у соцмережі Х.

"Ще 1500 бойових безпілотників прямують з Латвії до України. Дві латвійські компанії в рамках міжнародної "коаліції дронів" за перше півріччя поставили 12 тисяч безпілотників", - написав Спрудс.

Він також опублікував відповідні фото та відео.

Безпілотники для України від Латвії

Нагадаємо, нещодавно Латвія підтримала інвестування у виробництво українських дронів. Кабінет міністрів Латвії підтримав інвестиції в українську індустрію безпілотників у розмірі 10 млн євро.

У тому ж числі ще 20 млн євро уряд Латвії передбачив на закупівлю у поточному році безпілотників у форматі "коаліції дронів".

1 квітня стало відомо, що Збройні сили України отримають сотні нових бойових безпілотників у рамах військової підтримки від Латвії.

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