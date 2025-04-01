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Латвія передає Україні 1500 нових бойових дронів

Вівторок 01 квітня 2025 22:26
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Латвія передає Україні 1500 нових бойових дронів Фото: міністр оборони Латвії Андріс Спрудс (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Ірина Гайдук

Збройні сили України отримають сотні нових бойових безпілотників у рамах військової підтримки від Латвії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Латвії Андріса Спрудса у соцмережі Х,

Міністр оборони Латвії у вівторок, 1 квітня, повідомив про те, що ще 1500 бойових безпілотників відправляються з Латвії в Україну.

ЗСУ вже зовсім скоро отримають цінну допомогу, оскільки дрони вже завантажені для відправки в Україну, як показав Спрудс.

"Дві латвійські компанії поставлять в Україну в першому півріччі цього року загалом 12 тисяч безпілотників на суму 17 млн євро в рамках міжнародної коаліції безпілотників", - заявив глава Міноборони Латвії.

Латвія передає Україні 1500 нових бойових дронів

Фото: Латвія приготувала безпілотники для відправки в Україну (x.com/AndrisSpruds)

Нагадаємо, що так звана "коаліція дронів", яку очолюють Велика Британія та Латвія, була запущена в січні 2024 року. Вона має на меті посилити можливості України у сфері БПЛА для успішної боротьби з російською агресією.

Безпілотники для України

Нещодавно Латвія підтримала інвестування у виробництво українських дронів. Кабінет міністрів Латвії підтримав інвестиції в українську індустрію безпілотників у розмірі 10 млн євро (10,69 млн доларів).

У тому ж числі ще 20 млн євро (21.37 млн доларів) уряд Латвії передбачив на закупівлю у поточному році безпілотників у форматі Коаліції дронів.

Також Велика Британія уклала угоду на понад 35 млн євро з американською технологічною компанією на постачання баражуючих дронів для України. Нові беспілотники дозволять ЗСУ краще протистояти російській агресії.

Окрім того, у середині січня міністр оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що Україна отримає від Литви тисячі дронів на суму в 5 мільйонів євро.

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