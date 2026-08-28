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Латвія озброїла новітню БМП Hunter засобами проти дронів

12:24 28.08.2026 Пт
2 хв
До чого тут загроза від Росії Балтиці?
aimg Лев Шевченко
Фото: БМП Hunter з захистом від дронів (скриншот з відео)

Міністерство оборони Латвії провело на військовій базі Адажі демонстрацію протидронових систем, встановлених на нову бойову машину піхоти Hunter.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на латвійського суспільного мовника LSM.

Які системи випробували

На БМП Hunter, яку латиською називають "Mednieks", встановили обладнання іспанської компанії GDELS-Santa Bárbara Sistemas - виробника, що постачає Латвії саму машину. Тестували як активні системи, здатні самостійно вражати дрони, що наближаються, так і пасивні - ті, що лише виявляють загрозу та попереджають екіпаж.

Паралельно перевіряли взаємодію машини із власними наземними дронами Латвії, які працюють не проти неї, а разом із нею - виявляючи та глушачи сигнал дронів противника.

Підхід повторює логіку випробувань, які раніше проводила армія США на власній техніці: монтувати на бронемашину обладнання, здатне збити чи заглушити невеликий дрон до того, як він скине гранату або спікірує на броню зверху.

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Чому це актуально

Hunter побудований на платформі ASCOD, яку використовують кілька країн НАТО і яку локалізували під потреби Латвії. Машину модернізували для сучасних механізованих піхотних операцій, зробивши акцент на вогневій потужності, модульній броні та сумісності з технікою союзників.

Назву для БМП обрали самі солдати Механізованої піхотної бригади, які згодом будуть нею керувати.

Латвія підписала перший контракт на 42 машини Hunter із GDELS-Santa Bárbara Sistemas у січні 2025 року, а вже в червні того ж року подвоїла замовлення до 84 одиниць.

Перші БМП мають надійти до Національних збройних сил у жовтні, тож четвергова демонстрація була для Латвії останнім шансом визначитися з набором протидронового захисту до того, як техніка стане на озброєння, а не добудовувати його вже постфактум.

Загроза, яка це підганяє, добре зрозуміла в регіоні: війна Росії проти України показала, як дешеві FPV-дрони виводять з ладу бронетехніку вартістю в мільйони доларів, а Латвія межує безпосередньо зі східним кордоном НАТО з Росією.

Раніше прем'єр-міністр Латвії визнав, що країна закупила спеціальні антидронові системи для відбиття атак РФ, однак не подбала про боєприпаси до них. Тема повітряних загроз для Латвії загострилася й раніше цього місяця, коли винищувачі НАТО збили дрон, що залетів у повітряний простір країни в районі кількох муніципалітетів на кордоні з Білоруссю та Росією.

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