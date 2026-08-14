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У Латвії винищувачі НАТО збили дрон, який залетів у повітряний простір країни

08:04 14.08.2026 Пт
1 хв
Що відомо про інцидент?
aimg Едуард Ткач
У Латвії винищувачі НАТО збили дрон, який залетів у повітряний простір країни Фото: загрози наразі вже немає (Getty Images)
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Сьогодні вранці у п'ятницю, 14 серпня, на територію Латвії залетів невідомий дрон. Незабаром після інциденту безпілотник було збито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост латвійської армії у соцмережі Х.

Приблизно о 04:09 збройні сили країни попередили латвійців, що в муніципалітетах Аугшдаугава, Прейлі, Резекне та Балві оголошено повітряну загрозу.

"Повідомляємо, що в повітряному просторі Латвії існує повітряна загроза. Негайно сховайтеся в приміщенні і дотримуйтесь правила двох стін. Слідкуйте за офіційними повідомленнями", - йшлося у публікації.

Приблизно через півгодини в армії Латвії заявили, що загрози більше немає. Ворожий безпілотник був збитий авіацією НАТО.

"Повідомляємо вам, що загрозу в повітряному просторі усунуто. Винищувачі союзників успішно збили безпілотний літальний апарат, який увійшов до повітряного простору", - заявили в армії, додавши, що додаткова інформація буде опублікована у них у соцмережах.

Що ще відомо

Нагадаємо, 8 червня був перший раз, коли винищувачі НАТО збили невідомий дрон, який порушив повітряний простір Латвії. На той момент це був перший подібний випадок.

Також ми писали, що 23 травня у Латвії теж стався інцидент із дроном. Безпілотник упав в озеро Дрідзіс, після чого вибухнув під час контакту з водою.

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