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Латвия вооружила новейшую БМП Hunter средствами против дронов

12:24 28.08.2026 Пт
2 мин
При чем здесь угроза от России Балтике?
aimg Лев Шевченко
Фото: БМП Hunter с защитой от дронов (скриншот с видео)

Министерство обороны Латвии провело на военной базе Адажи демонстрацию противодроновых систем, установленных на новую боевую машину пехоты Hunter.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на латвийский общественный вещатель LSM.

Какие системы испытали

На БМП Hunter, которую по-латыни называют "Mednieks", установили оборудование испанской компании GDELS-Santa Bárbara Sistemas - производителя, поставляющего Латвии саму машину. Тестировали как активные системы, способные самостоятельно поражать приближающиеся дроны, так и пассивные - лишь представляющие угрозу и предупреждающие экипаж.

Параллельно проверяли взаимодействие машины с наземными дронами Латвии, которые работают не против нее, а вместе с ней - обнаруживая и заглушая сигнал дронов противника.

Подход повторяет логику испытаний, ранее проводившихся армией США на собственной технике: монтировать на бронемашину оборудование, способное сбить или заглушить небольшой дрон до того, как он сбросит гранату или спикирует на броню сверху.

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Почему это актуально

Hunter построен на платформе ASCOD, которую используют несколько стран НАТО и локализовали под нужды Латвии. Машину модернизировали для современных механизированных пехотных операций, сделав акцент на огневой мощи, модульной броне и совместимости с техникой союзников.

Название для БМП выбрали сами солдаты Механизированной пехотной бригады, которые впоследствии будут ею руководить.

Латвия подписала первый контракт на 42 машины Hunter из GDELS-Santa Bárbara Sistemas в январе 2025 года, а уже в июне того же года удвоила заказ до 84 единиц.

Первые БМП должны поступить в Национальные вооруженные силы в октябре, поэтому четверговая демонстрация была для Латвии последним шансом определиться с набором противодроновой защиты до того, как техника станет на вооружение, а не достраивать его уже постфактум.

Подгоняемая угроза хорошо понятна в регионе: война России против Украины показала, как дешевые FPV-дроны выводят из строя бронетехнику стоимостью в миллионы долларов, а Латвия граничит непосредственно с восточной границей НАТО с Россией.

Ранее премьер-министр Латвии признал, что страна закупила специальные антидроновые системы для отражения атак РФ, однако не позаботилась о боеприпасах к ним. Тема воздушных угроз для Латвии обострилась и раньше этого месяца, когда истребители НАТО сбили дрон, залетевший в воздушное пространство страны в районе нескольких муниципалитетов на границе с Беларусью и Россией.

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