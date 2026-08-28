Латвия вооружила новейшую БМП Hunter средствами против дронов

Какие системы испытали

На БМП Hunter, которую по-латыни называют "Mednieks", установили оборудование испанской компании GDELS-Santa Bárbara Sistemas - производителя, поставляющего Латвии саму машину. Тестировали как активные системы, способные самостоятельно поражать приближающиеся дроны, так и пассивные - лишь представляющие угрозу и предупреждающие экипаж.

Параллельно проверяли взаимодействие машины с наземными дронами Латвии, которые работают не против нее, а вместе с ней - обнаруживая и заглушая сигнал дронов противника.

Подход повторяет логику испытаний, ранее проводившихся армией США на собственной технике: монтировать на бронемашину оборудование, способное сбить или заглушить небольшой дрон до того, как он сбросит гранату или спикирует на броню сверху.

Почему это актуально

Hunter построен на платформе ASCOD, которую используют несколько стран НАТО и локализовали под нужды Латвии. Машину модернизировали для современных механизированных пехотных операций, сделав акцент на огневой мощи, модульной броне и совместимости с техникой союзников.

Название для БМП выбрали сами солдаты Механизированной пехотной бригады, которые впоследствии будут ею руководить.

Латвия подписала первый контракт на 42 машины Hunter из GDELS-Santa Bárbara Sistemas в январе 2025 года, а уже в июне того же года удвоила заказ до 84 единиц.

Первые БМП должны поступить в Национальные вооруженные силы в октябре, поэтому четверговая демонстрация была для Латвии последним шансом определиться с набором противодроновой защиты до того, как техника станет на вооружение, а не достраивать его уже постфактум.

Подгоняемая угроза хорошо понятна в регионе: война России против Украины показала, как дешевые FPV-дроны выводят из строя бронетехнику стоимостью в миллионы долларов, а Латвия граничит непосредственно с восточной границей НАТО с Россией.