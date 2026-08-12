ua en ru
Ср, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Влада Латвії "забула" купити боєприпаси для відбиття атак РФ

12:14 12.08.2026 Ср
2 хв
Прем'єр публічно визнав серйозну помилку
aimg Юлія Капітонова
Влада Латвії "забула" купити боєприпаси для відбиття атак РФ Фото: Андріс Кулбергс, прем'єр-міністр Латвії (facebook.com/andris.kulbergs)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Латвія придбала спеціальні антидронові системи для відбиття російських атак, однак не закупила боєприпаси до них.

Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Журналісти попросили Кулбергса прокоментувати інциденти із дронами, а також рішення ексміністра оборони Андріса Спрудса.

Представники ЗМІ поцікавилися у прем'єра, чи йдеться про системи, придбані за часів роботи Спрудса, для яких не було закуплено необхідних боєприпасів.

Однак він не захотів конкретно відповідати на це запитання.

"Обладнання закупили, а боєприпаси купити забули", - підтвердив Кулбергс, визнавши серйозну помилку влади.

Прем'єр не захотів пояснювати журналістам, про яку саме закупівлю чи систему йдеться та яке відомство відповідало за те, що боєприпаси не були придбані.

Кулбергс запевнив, що наразі не може розкривати всіх деталей щодо інцидентів із дронами та можливостей оборони, оскільки це питання досі вирішується.

Ба більше, він визнав, що Латвія позиціонує себе як велику державу у сфері дронів, однак це не має нічого спільного з реальністю.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Латвії допускають ескалацію Росії проти країн НАТО.

Окрім того, Кулбергс нещодавно заявив, що деякі країни ЄС заробляють шалені суми на війні РФ проти України.

Також стало відомо, як у Латвії оцінюють свою роль у розблокуванні українських портів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Латвія Дрони
Новини
Унікальна операція: ракети "Нептун" та дрони "Паляниця" уразили військову базу у Новоросійську
Унікальна операція: ракети "Нептун" та дрони "Паляниця" уразили військову базу у Новоросійську
Аналітика
"Ми не змарнували історичний шанс": інтерв'ю з фундатором Незалежності Іваном Зайцем
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна "Ми не змарнували історичний шанс": інтерв'ю з фундатором Незалежності Іваном Зайцем