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Швеція отримала перші Archer 8x8: як нові гаубиці посилять оборону Балтики

14:26 27.08.2026 Чт
3 хв
Чим самохідна гаубиця Archer 8x8 відрізняється від попередниці та навіщо вона Готланду?
aimg Лев Шевченко
Швеція отримала перші Archer 8x8: як нові гаубиці посилять оборону Балтики Фото: Archer 8x8 (FMV)
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Швеція отримала перші чотири самохідні гаубиці Archer 8x8 у межах програми на 48 систем, яка має посилити артилерійський потенціал країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Army Recognition.

Перші чотири САУ і нарощування артилерійської маси

Церемонія передачі відбулася на полігоні Віллінгсберг поблизу Карлскуги, техніку прийняв артилерійський полк Бергслаген A 9. Ще дві системи Швеція планує отримати восени 2026 року - тоді навчальний парк зросте до шести одиниць, які увійдуть до циклу підготовки призовників A 9 у 2026–2027 роках, а згодом стануть частиною воєнних формувань.

Решту гаубиць за 48-системною програмою Управління оборонних матеріалів Швеції (FMV) має поставити не пізніше 2030 року.

Контракт із BAE Systems Bofors на 5 мільярдів шведських крон FMV підписало ще 2023 року. Закупівля має подвійну мету: компенсувати гаубиці, які Швеція продала Британії та передала Україні, і водночас розширити власний артилерійський потенціал.

За задумом відомства, поставки техніки й розгортання полку A 9 до повної потужності мають вийти на завершальний етап приблизно синхронно — до 2030 року.

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Чому Готланд і південь Швеції отримають пріоритет

Archer 8x8 поєднує 155-мм артилерійську систему із захищеною повнопривідною вантажівкою, здатною розвивати до 90 км/год — суттєво швидше за наявний парк Archer 6x6 (50–60 км/год).

За даними FMV, машина може зайняти або залишити вогневу позицію приблизно за 20 секунд, а після серії з шести пострілів змінити позицію на 500 метрів менш ніж за дві хвилини, не залишаючи екіпаж поза бронею.

BAE Systems додає, що система здатна вести вогонь до дев'яти пострілів на хвилину, несе 21 снаряд в автоматизованих магазинах і уражає цілі на відстані понад 50 кілометрів залежно від боєприпасів.

Саме ця здатність швидко переміщуватися після пострілу FMV називає визначальною для оборони півдня Швеції та Готланда - острова в центральній частині Балтійського моря, який НАТО розглядає як опорний пункт для спостереження, логістики та далекобійного вогню в регіоні.

Артилерійська рота для батальйонної групи "Готланд" уже готується силами полку A 9, а під час навчань Aurora у травні дві системи Archer вперше провели бойові стрільби безпосередньо на острові.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Швеція нарощує військову підтримку й у напрямку авіації: президент Володимир Зеленський заявив, що українські пілоти незабаром почнуть літати на нових винищувачах Gripen E, а підготовка іншої групи льотчиків триває безпосередньо у Швеції.

Також Швеція розширює співпрацю з Польщею в оборонній промисловості: польські підприємства виготовлять для Збройних сил Швеції 45 важких броньованих машин технічного забезпечення на шасі Scania в межах чотирирічної рамкової угоди.

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