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Латвия в ответ высылает всех белорусских дипломатов

Автор: РБК-Украина

В ответ на высылку дипломатов из Беларуси латвийская сторона вышлет всю белорусскую дипмиссию. Меры продлятся до нормализации отношений.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Латвии.

"В ответ на действия Беларуси Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах Беларуси, чтобы сообщить об аналогичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня МИД Беларуси объявил латвийскому послу о принудительном выезде из страны дипломатов посольства Латвии в Минске. В частности, тот должен покинуть Беларусь в течение 24 часов, а остальные дипломаты - в течение 48 часов. При этом в посольстве разрешили остаться одному административному сотруднику.

Эти действия стали реакцией на то, что сегодня мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый с "Погоней".

Напомним, на фоне скандала с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и последовавшим задержанием основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича украинская сторона заявила, что приостановит авиасообщение с Беларусью.

Аналогичные меры предприняла Британия. Кроме того, Лондон ввел персональные санкции против Беларуси.

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