Латвія у відповідь висилає всіх білоруських дипломатів

У відповідь на висилку дипломатів з Білорусі латвійська сторона вишле всю білоруську дипмісію. Заходи триватимуть до нормалізації відносин.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС Латвії.

"У відповідь на дії Білорусі Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного в справах Білорусі, щоб повідомити про аналогічні дії і висилку білоруських дипломатів до нормалізації відносин", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сьогодні МЗС Білорусі оголосив латвійському послу про примусовий виїзд з країни дипломатів посольства Латвії в Мінську. Зокрема, той повинен покинути Білорусь протягом 24 годин, а решта дипломатів - протягом 48 годин. При цьому в посольстві дозволили залишитися одному адміністративному співробітнику.

Ці дії стали реакцією на те, що сьогодні мер Риги Мартіньш Стакіс разом з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Ринкевичем замінили державний прапор Білорусі на біло-червоно-білий з "Погонею".