Латвия открыла 57 виз белорусам, которым угрожает политическое преследование

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что ведомство выдало 57 виз лицам, которые могут подвергаться политическому преследованию в Беларуси. Также латвийское правительство рассматривает просьбу и о предоставлении им политического убежища.

Об этом сообщает Delfi.

По словам Ринкевича, правительство Латвии на это время выделило 200 тысяч евро на лечение жертв репрессий из Беларуси в медицинских учреждениях Латвии и для поддержки журналистов и различных групп белорусского общества.

Также он выразил надежду, что Европейский союз на следующем заседании Совета ЕС до 21 сентября введет санкции в отношении белорусских чиновников. Ринкевич подтвердил, что между странами ЕС нет разногласий по поводу введения санкций в отношении белорусских властей.

Напомним, ЕС не признал результатов выборов в Беларуси, а также приступил к работе над санкциями в отношении лиц, ответственных за фальсификации и силовой разгон демонстрантов.

Кроме того, министр иностранных дел Литвы Линас Лінкявичус призвал Европейский союз предоставить "содержательную и ощутимую помощь" белорусской оппозиции.

Также глава МИД Германии заявлял, что ЕС намерен усилить санкции против Беларуси, если президент Александр Лукашенко не отреагирует на требования ЕС.