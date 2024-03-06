Латвія оприлюднила список заборонених для імпорту товарів з Росії та Білорусі

Нагадаємо, міністр енергетики Іспанії, Тереза Рібера, закликає Європейський союз мати більш жорстку позицію стосовно імпорту російського скрапленого природного газу (СПГ). Мадрид просить Брюссель забезпечити можливість країнам блокувати його поставки, не пересилаючи їх до сусідів.

Після широкомасштабного вторгнення російських військ до України постачання газу з Росії в Іспанію подвоїлося, складаючи приблизно п'яту частину імпорту газу минулого року. Проте варто зауважити, що незабаром ЄС дозволить країнам-членам блокувати ці потоки без застосування санкцій.

У публікації зазначено, що Фінляндія наразі є однією з небагатьох країн, які скористаються забороною - імпорт російського газу до цієї держави практично дорівнює нулю.

За висловами Рібери, необхідні вказівки щодо здійснення виходу компаній із довгострокових контрактів з Росією за принципом "бери або плати", але при цьому переконатися, що газ не буде перенаправлено в треті країни.

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