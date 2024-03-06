Латвия обнародовала список запрещенных для импорта товаров из России и Беларуси

Правительство Латвии утвердило подготовленные постановления Кабмина по перечню кормовых и сельскохозяйственных продуктов, запрещенных для ввоза из России и Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Латвии.
Латвия как граничащая с Россией страна стремится как можно быстрее прекратить экономические связи со страной-агрессором. Данная инициатива является дополнительным элементом санкционной политики Европейского Союза, говорится в сообщении.
Это постановление вступит в силу с 8 марта.
Запрет на импорт распространяется на:
Более подробно со списком запрещенной для ввоза продукции можно ознакомиться в Регламенте №2658/87.
Правительство Латвии 22 февраля проголосовало за запрет импорта сельскохозяйственных продуктов из России и Беларуси .
Закон устанавливает запрет на импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Белоруссии в Латвию, даже если товары таких же производителей ввозятся из третьих стран.
Запрет вступает в силу после подписания президентом и будет действовать до 1 июля 2025 г., в случае необходимости может быть продлен.
Напомним, министр энергетики Испании, Тереза Рибера, призывает Европейский союз иметь более жесткую позицию по поводу импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) . Мадрид просит Брюссель обеспечить возможность странам блокировать его поставки, не пересылая их соседям.
После широкомасштабного вторжения российских войск в Украину поставки газа из России в Испанию удвоились, составляя примерно пятую часть импорта газа в прошлом году. Однако следует отметить, что в скором времени ЕС позволит странам-членам блокировать эти потоки без применения санкций.
В публикации указано, что Финляндия является одной из немногих стран, воспользующихся запретом - импорт российского газа в это государство практически равен нулю.
По словам Риберы, необходимы указания по осуществлению выхода компаний из долгосрочных контрактов с Россией по принципу "бери или плати", но при этом убедиться, что газ не будет перенаправлен в третьи страны.
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