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Латвия ограничила въезд в страну из-за нового штамма коронавируса

Рига, Пятница 05 февраля 2021 17:26
Латвия ограничила въезд в страну из-за нового штамма коронавируса
Фото: девушка в аэропорту (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Латвии запретило въезд в страну по несущественным причинам. Ограничение будет действовать с 10 по 24 февраля.

Об этом сообщает LSM.

Решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса.

Так, запрет на въезд в страну распространяется на все страны ЕС, Европейской экономической зоны, Швейцарию и Великобританию.

Отмечается, что в Латвию можно будет попасть по уважительной причине. В частности, по работе, учебе, для объединения семьи, получения медицинских услуг, транзита, сопровождения несовершеннолетних, похороны, и для возврата на постоянное место жительства.

При это человек должен будет подтвердить, что имеет серьезные причины, при заполнении анкеты covidpass.lv. При этом при заполнении не потребуются документы, которые подтверждают цель визита. Однако их стоит взять с собой - и при въезде показать Пограничной охране или Государственной полиции Латвии.

Если же информация, подтверждающая цель приезда, уже есть в государственных базах данных - например, о месте жительства, родственников и т.д., то можно будет обойтись без показа документов.

Напомним, в Латвии продлили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 до 6 апреля.

Кроме того, для поездок в Латвию теперь необходим отрицательный тест на коронавирус. Новые правила въезда в страну начали действовать с 15 января.

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