В Латвии режим чрезвычайной ситуации из-за COVID продлили до апреля

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Правительство Латвии приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации в стране, введенной из-за COVID-19. ЧС будет действовать по меньшей мере до 6 апреля.

Об этом сообщает Delfi.

При этом Министерство здравоохранения Латвии предлагает отменить режим чрезвычайной ситуации в том случае, если заболеваемость COVID в стране снизится в три раза.

Также Минздрав предлагает ввести новый "принцип светофора" и обозначить четыре группы эпидемиологических показателей, исходя их которых будут меняться ограничения.

Напомним, в Латвии действует комендантский час. Он будет действовать на выходных с 22:00 до 05:00.

Кроме того, для поездок в Латвию теперь необходим отрицательный тест на коронавирус. Новые правила въезда в страну начали действовать с 15 января.

Добавим, что Латвия решила закупить еще 200 тысяч доз вакцины от коронавируса. Закупят препарат разработки Moderna.