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Латвія обмежила в'їзд у країну через новий штам коронавірусу

Рига, П'ятниця 05 лютого 2021 17:26
Латвія обмежила в'їзд у країну через новий штам коронавірусу
Фото: дівчина в аеропорту (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Латвії заборонив в'їзд у країну по несуттєвих причин. Обмеження діятиме із 10 по 24 лютого.

Про це повідомляє LSM.

Рішення прийнято у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу.

Так, заборону на в'їзд в країну поширюється на всі країни ЄС, Європейської економічної зони, Швейцарії та Великобританії.

Наголошується, що в Латвії можна буде потрапити з поважної причини. Зокрема, на роботі, навчанні, для об'єднання сім'ї, отримання медичних послуг, транзиту, супроводу неповнолітніх, похорон, і для повернення на постійне місце проживання.

За це чоловік повинен буде підтвердити, що має серйозні причини, при заповненні анкети covidpass.lv. При цьому при заповненні не потрібні документи, які підтверджують мету візиту. Однак їх варто взяти з собою - і при в'їзді показати Прикордонної охорони або Державної поліції Латвії.

Якщо ж інформація, що підтверджує мету приїзду, вже є в державних базах даних - наприклад, про місце проживання, родичів і т. д., то можна буде обійтися без показу документів.

Нагадаємо, у Латвії продовжили режим надзвичайної ситуації з-за COVID-19 до 6 квітня.

Крім того, для поїздок до Латвії тепер необхідний негативний тест на коронавірус. Нові правила в'їзду в країну почали діяти з 15 січня.

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