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Латвия изменила правила въезда в страну. Необходим COVID-тест

Рига, Пятница 15 января 2021 15:44
Латвия изменила правила въезда в страну. Необходим COVID-тест
Фото: люди в аэропорту (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

С пятницы, 15 января, в Латвии начали действовать новые правила въезда на территорию страны. Теперь необходимо предоставлять отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщает агентство Delfi.

COVID-тест должен быть сделан за 72 часа до момента въезда на территорию Латвии.

Тест перед въездом в Латвию разрешено не сдавать детям до 11 лет, вакцинированным от коронавируса, сотрудникам компании-перевозчика, морякам, которые направляются на свое место работы или обратно, транзитным пассажирам, которые не покидают зону аэропорта, а также представителям дипломатического корпуса.

Также тест не потребуется жителям приграничных территорий, которые ежедневно пересекают границу для работы, учебы и других подобных нужд.

При этом отмечается, что требование на 10-дневную самоизоляцию остается в силе.

Напомним, с сегодняшнего дня в Латвии действует комендантский час. Он будет действовать на выходных с 22:00 до 05:00.

Кроме того, Латвия решила закупить еще 200 тысяч доз вакцины от коронавируса. Закупят препарат разработки Moderna.

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