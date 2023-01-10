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Латвія може передати Україні нову партію ПЗРК Stinger, - Міноборони

Фото: Латвія може передати Україні нову партію ПЗРК Stinger (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Латвія може передати Україні нову партію зенітно-ракетних комплексів Stinger. Таке рішення може бути оголошене на наступному засіданні "Рамштайну".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони країни Інара Мурнієце в інтерв'ю латвійському телеканалу.

При цьому міністр наголосила, що список військової підтримки Латвії для України вже "в кишені".

"Насправді український фронт - це наша лінія оборони, тому ми зараз думаємо, як долучитися до великого потоку допомоги Україні і як підтримати Україну, як відповісти на прохання президента Володимира Зеленського", - заявила Мурнієце.

За її словами, Латвія розглядає можливість надсилання зброї в Україну та навчання українських військових.

"Зустрічаючись з українськими колегами, вони висловлюють найбільшу вдячність Латвії за ті Stinger, які прийшли до війни, це було дуже правильне рішення Міністерства оборони, а також колишнього міністра. Ми будемо продовжувати допомагати зі Stinger, будемо продовжувати ще більш інтенсивне навчання українських військових у Латвії", - зазначила Мурнієце.

Крім того, міністр звернула увагу й на те, що "Україна високо цінує безпілотні літальні апарати або дрони", тому Латвія також могла б продовжити їх постачання.

Нагадаємо, що нова зустріч Контактної групи з питань оборони України (засідання у форматі "Рамштайн") відбудеться вже 20 січня.

Додамо, на передодні засідання президент Володимир Зеленський заявив, що Україна досягає згоди з партнерами напередодні "Рамштайну", а також висловив впевненість, що невдовзі в українських військових буде нова зброя та техніка.

Детальніше про нову зустріч у форматі "Рамштайн" і чого від неї очікувати - у матеріалі РБК-Україна.

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