RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Латвия может передать Украине новую партию ПЗРК Stinger, - Минобороны

Фото: Латвия может передать Украине новую партию ПЗРК Stinger (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Латвия может передать Украине новую партию зенитно-ракетных комплексов Stinger. Такое решение может быть объявлено на следующем заседании "Рамштайна".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны страны Инара Мурниеце в интервью латвийскому телеканалу.

При этом министр подчеркнула, что список военной поддержки Латвии для Украины уже "в кармане".

"На самом деле украинский фронт - это наша линия обороны, поэтому мы сейчас думаем, как присоединиться к большому потоку помощи Украине и как поддержать Украину, как ответить на просьбу президента Владимира Зеленского", - заявила Мурниеце.

По ее словам, Латвия рассматривает возможность отправки оружия в Украину и обучение украинских военных.

"Встречаясь с украинскими коллегами, они выражают наибольшую признательность Латвии за пришедшие к войне Stinger, это было очень правильное решение Министерства обороны, а также бывшего министра. Мы будем продолжать помогать со Stinger, будем продолжать еще более интенсивные учения украинских военных в Латвии", - отметила Мурниеце.

Кроме того, министр обратила внимание и на то, что "Украина высоко ценит беспилотные летательные аппараты или дроны", а поэтому Латвия также могла бы продлить их поставки.

Напомним, что новая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, или (заседание в формате "Рамштайн") состоится уже 20 января.

Добавим, накануне заседания президент Владимир Зеленский заявил, что Украина достигает согласия с партнерами накануне "Рамштайна", а также выразил уверенность, что в скором времени у украинских военных будет новое оружие и техника.

Детальнее о новой встрече в формате "Рамштайн" и чего от нее ожидать - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗРКЛатвияВоенная помощь