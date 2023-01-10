Латвия может передать Украине новую партию ПЗРК Stinger, - Минобороны

При этом министр подчеркнула, что список военной поддержки Латвии для Украины уже "в кармане".

"На самом деле украинский фронт - это наша линия обороны, поэтому мы сейчас думаем, как присоединиться к большому потоку помощи Украине и как поддержать Украину, как ответить на просьбу президента Владимира Зеленского", - заявила Мурниеце.

По ее словам, Латвия рассматривает возможность отправки оружия в Украину и обучение украинских военных.

"Встречаясь с украинскими коллегами, они выражают наибольшую признательность Латвии за пришедшие к войне Stinger, это было очень правильное решение Министерства обороны, а также бывшего министра. Мы будем продолжать помогать со Stinger, будем продолжать еще более интенсивные учения украинских военных в Латвии", - отметила Мурниеце.

Кроме того, министр обратила внимание и на то, что "Украина высоко ценит беспилотные летательные аппараты или дроны", а поэтому Латвия также могла бы продлить их поставки.

Напомним, что новая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, или (заседание в формате "Рамштайн") состоится уже 20 января.

Добавим, накануне заседания президент Владимир Зеленский заявил, что Украина достигает согласия с партнерами накануне "Рамштайна", а также выразил уверенность, что в скором времени у украинских военных будет новое оружие и техника.

Детальнее о новой встрече в формате "Рамштайн" и чего от нее ожидать - в материале РБК-Украина.

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