Восьмий "Рамштайн". Стало відомо, коли відбудеться наступна зустріч з оборони України
Нова зустріч партнерів з оборони України відбудеться 20 січня. Вона пройде на військовій базі у німецькому місті Рамштайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Німеччини.
Зазначається, що очільниця Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт провела телефону розмову з главою Пентагону Остіном Ллойдом. Вони обговорили поточну ситуацію на фронті в Україні та координацію подальшої допомоги.
Зокрема, міністри оборони обговорили передачу українським військовим анонсованого раніше озброєння, а також восьму зустріч у форматі "Рамштайн". За даними Міноборони Німеччини, зустріч відбудеться 20 січня.
"Я також обговорила зі своїм американським колегою Остіном про спільну німецько-американську ініціативу щодо постачання Україні бронетранспортерів західного зразка. У той час як США нададуть бронетранспортери Bradley, Німеччина поставить до 40 бронетранспортерів Marder з промислових запасів Бундесверу", - зазначила Ламбрехт.
Нагадаємо, вчора Пентагон оголосив новий рекордний пакет військової допомоги Україні, який включає 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортерів M113 та більше сотні одиниць іншої техніки і боєприпасів.
Детальніше про нову зустріч у форматі "Рамштайн" та чого від неї очікувати - у матеріалі РБК-Україна.
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