Восьмий "Рамштайн". Стало відомо, коли відбудеться наступна зустріч з оборони України

Нова зустріч партнерів з оборони України відбудеться 20 січня. Вона пройде на військовій базі у німецькому місті Рамштайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Німеччини.

Зазначається, що очільниця Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт провела телефону розмову з главою Пентагону Остіном Ллойдом. Вони обговорили поточну ситуацію на фронті в Україні та координацію подальшої допомоги.

Зокрема, міністри оборони обговорили передачу українським військовим анонсованого раніше озброєння, а також восьму зустріч у форматі "Рамштайн". За даними Міноборони Німеччини, зустріч відбудеться 20 січня.