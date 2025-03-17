Латвия хочет закрыть КПП на границе с Беларусью из-за большого количества мигрантов

В Латвии планируют частично закрыть КПП "Патерниеки" на границе с Беларусью, чтобы предотвратить наплыв мигрантов. Власти страны принимают меры для усиления безопасности на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM+ .

Как пишет издание, государственная пограничная служба Латвии обратится к правительству с просьбой временно частично закрыть пункт, разрешив въезд только автомобилям.

По словам начальника Госпогранохраны Гунтиса Пуятса, КПП был закрыт еще на прошлой неделе из-за приближения людей, похожих на иностранцев, которые хотели незаконно пересечь границу. Также к латвийской границе прибыли четыре иммигранта. Он подозревает, что поток мигрантов может быть еще больше.

Тогда, для того, чтобы предотвратить возможную эскалацию событий, пункт пропуска закрыли. Около полуночи в воскресенье пограничный пункт возобновил работу.

Начальник Госпогранохраны Латвии признал, что пункт пропуска "Патерниеки" может быть закрыт полностью, но пока возможно его частичное закрытие.

Вероятно, пункт могут закрыть на шесть месяцев, а в случае, если поток нарушителей станет критическим, пункт могут закрыть на совсем.

Пуятс отметил, что это первый случай, когда любой пограничный пункт был закрыт немедленно.

"Сейчас очень большое количество нарушителей направляется в сторону Польши. Мы не исключаем, что в какой-то момент эти потоки могут быть перенаправлены в Латвию", - сказал он.

Отношение Латвии и России

Напомним, правительство Латвии решительно осуждает Россию за агрессию против Украины и регулярно призывает к усилению санкций против Кремля.