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Латвия хочет закрыть КПП на границе с Беларусью из-за большого количества мигрантов

Понедельник 17 марта 2025 12:01
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Латвия хочет закрыть КПП на границе с Беларусью из-за большого количества мигрантов Иллюстративное фото: Латвия хочет закрыть КПП на границе с Беларусью из-за большого количества мигрантов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Латвии планируют частично закрыть КПП "Патерниеки" на границе с Беларусью, чтобы предотвратить наплыв мигрантов. Власти страны принимают меры для усиления безопасности на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM+.

Как пишет издание, государственная пограничная служба Латвии обратится к правительству с просьбой временно частично закрыть пункт, разрешив въезд только автомобилям.

По словам начальника Госпогранохраны Гунтиса Пуятса, КПП был закрыт еще на прошлой неделе из-за приближения людей, похожих на иностранцев, которые хотели незаконно пересечь границу. Также к латвийской границе прибыли четыре иммигранта. Он подозревает, что поток мигрантов может быть еще больше.

Тогда, для того, чтобы предотвратить возможную эскалацию событий, пункт пропуска закрыли. Около полуночи в воскресенье пограничный пункт возобновил работу.

Начальник Госпогранохраны Латвии признал, что пункт пропуска "Патерниеки" может быть закрыт полностью, но пока возможно его частичное закрытие.

Вероятно, пункт могут закрыть на шесть месяцев, а в случае, если поток нарушителей станет критическим, пункт могут закрыть на совсем.

Пуятс отметил, что это первый случай, когда любой пограничный пункт был закрыт немедленно.

"Сейчас очень большое количество нарушителей направляется в сторону Польши. Мы не исключаем, что в какой-то момент эти потоки могут быть перенаправлены в Латвию", - сказал он.

Отношение Латвии и России

Напомним, правительство Латвии решительно осуждает Россию за агрессию против Украины и регулярно призывает к усилению санкций против Кремля.

Посол Латвии в Украине Илгварс Клява ранее говорила, что хотя Рига не на 100% готова к возможному вторжению со стороны России, как член НАТО она сейчас защищена лучше, чем когда-либо.

При этом зимой Латвия ввела обязательную военную службу для мужчин определенного возраста, чтобы удержать Россию от вторжения в страны Запада.

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