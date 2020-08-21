Латвия и Эстония введут санкции против белорусских чиновников

Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии подготовили индивидуальные санкции против белорусских чиновников, причастных к возможной фальсификации выборов и применению чрезмерной силы к протестующим. Санкции будут включать запрет на въезд в эти страны.

Об этом говорится в совместном заявлении ведомств, которое разместил МИД Латвии.

Министерства Латвии и Эстонии выразили серьезную обеспокоенность

Напомним, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко попал в "черный список" Литвы; белорусскому президенту запретили въезжать на территорию балтийской страны.

Кроме того, над санкциями против Белоруси начали работу в Европейском союзе; ЕС не признал результаты президентских выборов в стране.