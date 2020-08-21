Латвія та Естонія введуть санкції проти білоруських посадовців

Міністерства закордонних справ Латвії та Естонії підготували індивідуальні санкції проти білоруських посадовців, причетних до можливої фальсифікації виборів та застосування надмірної сили до протестувальників. Санкції включатимуть заборону на в'їзд до цих країн.

Про це йдеться у спільній заяві відомств, яку розмістило МЗС Латвії.

Міністерства Латвії та Естонії висловили серйозну стурбованість

Нагадаємо, діючий президент Білорусі Олександр Лукашенко потрапив до "чорного списку" Литви; білоруському президенту заборонили в'їжджати на територію балтійської країни.

Крім того, над санкціями проти Білорусі почали роботу в Європейському союзі; ЄС не визнав результати президентських виборів в країні.