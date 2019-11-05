В Латвии вступил в силу закон о запрете присвоения статуса неграждан детям

Паспорт Латвии (www.leta.lv)

С 1 января все новорожденные дети неграждан смогут получить гражданство Латвии

Президент Латвии Эгилс Левитс провозгласил закон "О прекращении присвоения статуса неграждан новорожденным детям с 1 января 2020 года". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Delfi.

Как сообщается, закон обязывает больше не присваивать статус негражданина детям, родившимся в Латвии после 1 января 2020 года, если родители ребенка не захотят для него гражданства другой страны или ребенок не будет гражданином другой страны.

"Изменения коснутся лишь небольшого количество детей, поскольку, согласно данным Управления по делам гражданства и миграции, в 2016 году как неграждане были зарегистрированы 47 детей, в 2017 году - 51 ребенок, а в 2018 году - 33 ребенка", - говорится в сообщении.

Ранее в латвийском Сейме предлагали присвоить гражданство всем детям-негражданам в возрасте до 15 лет, а также всем рожденным после обретения Латвией независимости от СССР, однако эти инициативы не нашли поддержки среди парламентариев.

Отметим, статус неграждан в Латвии имеют граждане бывших республик Советского союза, которые не смогли сдать экзамен по латышскому языку и истории Латвии, а также выполнить другие обязательства, предусмотренные законодательством. Неграждане в большинстве являются русскоязычными. По данным на 2019 год, количество неграждан в Латвии насчитывает 220 тысяч человек, что составляет около 10,5% населения страны.

Напомним, ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что его страна поддерживает Украину в вопросах "Северного потока - 2", выступив на всех площадках против его строительства.