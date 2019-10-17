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В Латвии отменили статус неграждан для новорожденных

Новости » В мире    17.10.2019 - 18:51
В Латвии отменили статус неграждан для новорожденных
Иллюстративное фото (www.leta.lv)

Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года

В четверг, 17 октября, Сейм Латвии принял решение, что в 1 января 2020 года статус неграждан Латвии новорожденным детям больше присваиваться не будет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание DELFA.

Согласно одобренному законопроекту, все новорожденные дети неграждан с 1 января 2020 года смогут получить гражданство Латвии. Исключение составят случаи, когда родители решат дать своему ребенку гражданство другой страны.

"По действующим сейчас правилам, ребенок неграждан может стать гражданином, если такое пожелание выскажет хотя бы один из родителей. Однако гражданство новорожденным должно выдаваться автоматически, и новые неграждане не должны появляться", - считает экс-президент Латвии Раймонд Вейонис, который подготовил этот законопроект в конце своей каденции.

Сообщается, что ранее в латвийском Сейме предлагали присвоить гражданство всем детям-негражданам в возрасте до 15 лет, а также всем рожденным после 21 августа 1991 года, однако эти инициативы были отвергнуты.

Отметим, статус неграждан в Латвии имеют граждане бывших республик СССР, которые не смогли сдать экзамен по латышскому языку и истории Латвии, а также выполнить другие обязательства, предусмотренные законодательством. Неграждане в большинстве являются русскоязычными. По данным на 2019 год, количество неграждан в Латвии насчитывает 220 тысяч человек, что составляет около 10,5% населения страны.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что готов к сотрудничеству с Латвией по вопросу конфискации денег окружения Януковича.

Также РБК-Украина сообщало, что Латвия поддерживает Украину в вопросах "Северного потока - 2", выступив на всех площадках против его строительства.

Латвия поддерживает Украину в вопросах "Северного потока - 2" Украина готова к сотрудничеству с Латвией по конфискации денег окружения Януковича
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