У Латвії набув чинності закон про заборону присвоєння статусу негромадян дітям

Паспорт Латвії (www.leta.lv)

З 1 січня всі новонароджені діти негромадян зможуть отримати громадянство Латвії

Президент Латвії Егілс Левітс проголосив закон "Про припинення присвоєння статусу негромадян новонародженим дітям з 1 січня 2020 року". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Delfi.

Як повідомляється, закон зобов'язує більше не присвоювати статус негражданина дітям, які народилися в Латвії після 1 січня 2020 року, якщо батьки дитини не захочуть для нього громадянства іншої країни або дитина не буде громадянином іншої країни.

"Зміни торкнуться лише невеликого кількість дітей, оскільки, згідно з даними Управління у справах громадянства і міграції, в 2016 році як негромадяни були зареєстровані 47 дітей, в 2017 році - 51 дитина, а в 2018 році - 33 дитини", - йдеться в повідомленні.

Раніше в латвійському Сеймі пропонували надати громадянство всім дітям-негромадянам у віці до 15 років, а також усім народженим після набуття Латвією незалежності від СРСР, проте ці ініціативи не знайшли підтримки серед парламентарів.

Зазначимо, статус негромадян у Латвії мають громадяни колишніх республік Радянського союзу, які не змогли скласти іспит з латиської мови та історії Латвії, а також виконати інші зобов'язання, передбачені законодавством. Негромадяни в більшості є російськомовними. За даними на 2019 рік, кількість негромадян у Латвії налічує 220 тисяч осіб, що становить близько 10,5% населення країни.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Латвії Кришьяніс Кариньш заявив, що його країна підтримує Україну в питаннях "Північного потоку - 2", виступивши на всіх майданчиках проти його будівництва.