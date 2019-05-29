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В Латвии избрали нового президента страны

Новости » Политика    29.05.2019 - 13:54
В Латвии избрали нового президента страны
Фото: Эгил Левитс (flickr.com saeima)

За кандидатуру Левитса проголосовали 61 депутат Сейма

В ходе парламентского голосования новым президентом Латвии стал юрист Эгил Левитс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Отметим, на пост президента претендовали три кандидата - юрист Эгил Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и депутат Дидзис Шмитс. За кандидатуру Левитса проголосовали 61 депутат. Юрис Янсонс получил лишь 8 голосов "за" и 85 "против", Дидзис Шмитс - 24 голоса "за" и 69 "против".

Левитс с 2004 года является судьей Европейского суда, его полномочия должны закончиться в 2024 году. Он критично высказывается о политике Российской Федерации и считает оправданными санкции в отношении Москвы. Также он является сторонником закрытия русских школ в стране.

Напомним, 29 мая депутаты Сейма провели президентские выборы. Действующий президент Раймондс Вейонис принял решение не баллотироваться на этот пост повторно.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Латвии Раймондс Вейонис заявил, что Европе следует быть единой и бдительной из-за агрессивной политики России, которую она демонстрирует с 2014 года для "достижении геополитических целей". 

Кроме того, 29 мая в исключительной экономической зоне Латвии зафиксировали появление российского военного корабля - минного тральщика класса "Александрит" Вооруженных сил Российской Федерации.

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