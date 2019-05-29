У Латвії обрали нового президента країни

Фото: Егіль Левитс (flickr.com saeima)

За кандидатуру Левитса проголосували 61 депутат Сейму

В ході парламентського голосування новим президентом Латвії став юрист Егіль Левитс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Нагадаємо, на пост президента претендували три кандидати - юрист Егіль Левитс, омбудсмен Юріс Янсонс і депутат Дидзис Шмитс. За кандидатуру Левитса проголосували 61 депутат. Юріс Янсонс отримав лише 8 голосів "за" і 85 "проти", Дидзис Шмитс - 24 голоси "за" і 69 "проти".

Левитс з 2004 року є суддею Європейського суду, його повноваження повинні закінчитися в 2024 році. Він критично висловлюється про політику Російської Федерації і вважає виправданими санкції відносно Москви. Також він є прихильником закриття російських шкіл в країні.

Нагадаємо, 29 травня депутати Сейму провели президентські вибори. Чинний президент Раймондс Вейонис прийняв рішення не балотуватися на цю посаду повторно.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Латвії Раймондс Вейонис заявив, що Європі слід бути єдиною і пильною агресивної політики Росії, яку вона демонструє з 2014 року для "досягнення геополітичних цілей".

Крім того, 29 травня у виключній економічній зоні Латвії зафіксували появу російського військового корабля - мінного тральщика класу "Олександрит" Збройних сил Російської Федерації.