В Латвии сегодня состоятся выборы президента

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На пост президента претендуют три кандидата

Депутаты Сейма Латвии сегодня проведут президентские выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Как сообщается, на пост президента претендуют три кандидата. Партии правящей коалиции договорились выдвинуть единого кандидата на пост президента - им стал судья Суда Евросоюза Егилс Левитс.

После этого Крестьянский союз Латвии, который входит в оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян, выдвинул на эту должность омбудсмена Юриса Янсонса, еще несколько депутатов выдвинули своего коллегу Дидзиса Шмитс.

Президентские выборы будут открытыми - это значит, что станет известно, за кого из претендентов на высокий пост проголосовал каждый из депутатов. Для избрания президента нужно набрать 51 голос. Если необходимое число голосов не соберут, голосование проведут снова.

Лидером президентской гонки считается Левитс, который может получить 55 голосов от депутатов.

Отметим, что действующий президент Раймондс Вейонис принял решение не баллотироваться на этот пост повторно.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Сейм Латвии на годовщину депортации крымских татар в 1944 году принял заявление, в котором признал ее геноцидом. В заявлении говорится, что советская власть осуществляла геноцид против многих народов и этнических групп, в частности, против крымских татар, чтобы "выжить их с родины".

Кроме того, президент Латвии Раймондс Вейонис заявил, что Европе следует быть единой и бдительной из-за агрессивной политики России, которую она демонстрирует с 2014 года для "достижении геополитических целей".