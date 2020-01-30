ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Латвии хотят ужесточить ответственность за ложные новости

Новости » Политика     30.01.2020 - 19:23
В Латвии хотят ужесточить ответственность за ложные новости
Иллюстративное фото (flickr.com Saeima)

Причиной для внесения правок в уголовный закон является недавняя новость о распространении коронавирус в Латвии

В Латвии несколько депутатов подали в парламент поправки к уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за распространение фальшивых новостей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Delfi.

Как сообщается, поправки разработал депутат новой Консервативной партии Улдис Будрикис, отреагировав на возмущение общества бизнесом владельцев кликбейт-порталов и недавний фейк о распространении коронавирус в Латвии.

Он объяснил, что в Латвии по-прежнему растет популярность кликбейт-порталов, которые зарабатывают на автоматизированной рекламе. Поэтому все чаще в информационном поле Латвии появляются лже-новости и искаженная информация, цель которой является паника и тревога среди населения.

Согласно опросу жителей, проведенному в 2018 году, 32% людей верят информации, которую публикуют в соцсетях, а 22% делятся информацией, не проверив ее правдоподобность.

Напомним, Агентство передовых исследовательских проектов Министерства обороны США заказало разработку программного обеспечения для противодействия масштабным кампаниям по дезинформации в СМИ. Задачей программы Semantic Forensics будет выявление лживой информации среди 500 тыс. рассказов, фотографий, видео- и аудиоматериалов в соцсетях.

Кроме того, сотрудники компании Facebook в период с октября 2018 года по март 2019 года удалили из соцсети более 3 млрд аккаунтов, которые распространяли дезинформацию и спам. При этом большинство этих аккаунтов были обнаружены в течение нескольких минут после регистрации - до того момента, как другие пользователи могли увидеть их.

В Украине ужесточат наказание за вовлечение детей в вооруженные структуры Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за "кнопкодавство"
Новости Украины Латвияуголовная ответственность
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь