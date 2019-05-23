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Facebook за полгода удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов

Новости » Телеком & IT    23.05.2019 - 21:12
Facebook за полгода удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов
Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

С октября по декабрь 2018 года были деактивированы 1,2 млрд аккаунтов

Сотрудники компании Facebook в период с октября 2018 года по март этого года удалили из социальной сети более 3 млрд аккаунтов, которые распространяли дезинформацию и спам. Об этом говорится в сообщении компании.

Сообщается, что с октября по декабрь 2018 года были деактивированы 1,2 млрд аккаунтов, с января по март 2019 года - 2,2 млрд.

"Мы заметили значительное увеличение случаев создания фейковых аккаунтов на Facebook в последние шесть месяцев", - отмечается в сообщении Facebook.

При этом большинство этих аккаунтов были обнаружены в течение нескольких минут после регистрации - до того момента, как другие пользователи могли увидеть их.

Напомним, американская социальная сеть Facebook изменила правила онлайн трансляций Facebook Live. Также сообщалось, что Facebook инвестирует 7,5 млн долларов в совершенствование технологии анализа изображений и видео. До этого компания просто удаляла запрещенный контент и блокировала аккаунты.

РБК-Украина писало, что Facebook планирует платить пользователям за просмотр рекламы. Выплаты могут производиться в криптовалюте соцсети, разработку которой интернет-гигант обсуждает с Visa и Mastercard.

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