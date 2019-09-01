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Пентагон разрабатывает систему для борьбы с дезинформацией

Новости » Политика    01.09.2019 - 17:15
Пентагон разрабатывает систему для борьбы с дезинформацией
Иллюстративное фото (uk.wikipedia.org)

Программное обеспечение разрабатывается для противодействия кампаниям по дезинформации в СМИ

Агентство передовых исследовательских проектов Министерства обороны США заказало разработку программного обеспечения для противодействия масштабным кампаниям по дезинформации в СМИ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Задачей программы Semantic Forensics (семантическая экспертиза) будет выявление лживой информации среди 500 тыс. рассказов, фотографий, видео- и звуковых материалов в социальных сетях.

Агентство надеется, что, увеличив количество алгоритмов проверок, можно будет обнаружить умышленно созданные фальшивые новости до того, как они станут вирусными. Алгоритмы будут включать способность сканировать и оценивать 250 тыс. новостных статей и 250 тыс. сообщений в социальных сетях, в которых вместе будут содержаться 5 тыс. фальшивок.

Напомним, сотрудники компании Facebook в период с октября 2018 года по март этого года удалили из социальной сети более 3 млрд аккаунтов, которые распространяли дезинформацию и спам. При этом большинство этих аккаунтов были обнаружены в течение нескольких минут после регистрации - до того момента, как другие пользователи могли увидеть их.

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