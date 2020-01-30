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У Латвії хочуть посилити відповідальність за неправдиві новини

Новини » Політика     30.01.2020 - 19:23
У Латвії хочуть посилити відповідальність за неправдиві новини
Ілюстративне фото (flickr.com Saeima)

Причиною для внесення поправок у кримінальний закон є нещодавня новина про поширення коронавірус в Латвії

У Латвії кілька депутатів подали в парламент поправки до кримінального закону, які передбачають кримінальну відповідальність за розповсюдження фальшивих новин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Delfi.

Як повідомляється, поправки розробив депутат нової Консервативної партії Улдіс Будрикис, відреагувавши на обурення суспільства бізнесом власників кликбейт-порталів і недавній фейк про поширення коронавірус в Латвії.

Він пояснив, що в Латвії, як і раніше росте популярність кликбейт-порталів, які заробляють на автоматизованій рекламі. Тому все частіше в інформаційному полі Латвії з'являються псевдо-новини та спотворена інформація, мета якої є паніка і тривога серед населення.

Згідно з опитуванням жителів, проведеним у 2018 році, 32% людей вірять інформації, яку публікують в соцмережах, а 22% діляться інформацією, не перевіривши її правдоподібність.

Нагадаємо, Агентство передових дослідницьких проєктів Міністерства оборони США замовив розробку програмного забезпечення для протидії масштабним кампаніям з дезінформації в ЗМІ. Завданням програми Semantic Forensics буде виявлення неправдивої інформації серед 500 тис. оповідань, фотографій, відео - та аудіоматеріалів в соцмережах.

Крім того, співробітники компанії Facebook у період з жовтня 2018 року по березень 2019 року видалили з соцмережі понад 3 млрд акаунтів, які поширювали дезінформацію і спам. При цьому більшість цих акаунтів були виявлені протягом декількох хвилин після реєстрації - до того моменту, як інші користувачі могли побачити їх.

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