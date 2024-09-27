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Ланцет, Zala й не тільки. Нацгвардійці збили п'ять російських дронів (відео)

Україна, П'ятниця 27 вересня 2024 17:06
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Ланцет, Zala й не тільки. Нацгвардійці збили п'ять російських дронів (відео) Фото: Нацгвардійці збили п'ять російських дронів (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Військові Національної гвардії України знешкодили відразу 5 російських дронів. Серед них зокрема Zala-421 та Ланцет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ України.

На відео видно, що українські захисники збили п'ять ворожих дронів. Серед них:

  • Zala-421,
  • два Орлан-10,
  • Supercam S350,
  • Ланцета.

В міністерстві зазначили, що дана операція була роботою аеророзвідників 11 бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України.

Ситуація на фронті 27 вересня

Нагадаємо, що сьогодні Збройні сили України відбили штурм росіян в районі Піщаного. Завдяки вдалій операції ворог втратив 40 одиниць техніки. Водночас прикордонники показали, як біля Вовчанська нищать ворога за допомогою мінометів та дронів.

До того ж, за даними видання Bild, російські окупанти планували великий наступ в Курській області, але він провалився.

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Нацгвардія Війна Росії проти України Окупанти
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