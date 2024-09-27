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Ланцет, Zala и не только. Нацгвардейцы сбили пять российских дронов (видео)

Украина, Пятница 27 сентября 2024 17:06
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Ланцет, Zala и не только. Нацгвардейцы сбили пять российских дронов (видео) Фото: Нацгвардейцы сбили пять российских дронов (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Военные Национальной гвардии Украины обезвредили сразу 5 российских дронов. Среди них, в частности, Zala-421 и Ланцет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Украины.

На видео видно, что украинские защитники сбили пять вражеских дронов. Среди них:

  • Zala-421,
  • два Орлан-10,
  • Supercam S350,
  • Ланцета.

В министерстве отметили, что эта операция была работой аэроразведчиков 11 бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины.

Ситуация на фронте 27 сентября

Напомним, что сегодня Вооруженные силы Украины отразили штурм россиян в районе Песчаного. Благодаря удачной операции враг потерял 40 единиц техники. В то же время пограничники показали, как возле Волчанска уничтожают врага с помощью минометов и дронов.

К тому же, по данным издания Bild, российские оккупанты планировали большое наступление в Курской области, но оно провалилось.

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