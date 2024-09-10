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Ландшафт безпеки змінився: Кірбі про падіння російських дронів у Румунії та Латвії

Вівторок 10 вересня 2024 09:04
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Ландшафт безпеки змінився: Кірбі про падіння російських дронів у Румунії та Латвії Фото: прапор США (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

У Білому домі відреагували на ситуацію з російськими безпілотниками, які порушили повітряний простір Румунії та Латвії минулими вихідними. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі наголосив, що це демонструє небезпеку від РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Кірбі заявив, що подібні інциденти з російськими дронами, підкреслюють небезпеку, яку війна РФ проти України спричинила для всього європейського континенту.

Російські БПЛА не лише перетнули кордон країн-членів НАТО, але й впали на їх території.

"Це, на жаль, не нове явище, яке сталося під час війни в Україні, коли фрагменти ракет або фрагменти безпілотників іноді потрапляють в повітряні бої та падають на території сусідньої країни", - зазначив Кірбі.

Він додав, що в США уважно стежать за подібними випадками. Американський уряд перебуває у тісному контакті з союзниками й партнерами з цього приводу.

"Але це лише підкреслює небезпеку, яку війна пана Путіна в Україні спричинила для всього європейського континенту, і той факт, що ландшафт безпеки змінився - не змінився, не зміниться, а вже змінився - саме тому ми робимо все можливе для того, щоб Україна була здатна захистити себе", - наголосив він.

Російські БПЛА в Румунії та Латвії

Під час атаки РФ по Україні, в ніч з 7 на 8 вересня, ударні безпілотники росіян порушили повітряний простір Румунії. Згодом стало відомо, що російські дрони перетнули повітряний простір Латвії. Президент Едгар Рінкевичс заявив, що один БПЛА розбився на території країни. Відомо, що спочатку він залетів на територію Білорусі, де потім змінив курс на Латвію.

Опозиція в Румунії розкритикувала уряд за бездіяльність, пояснивши її тим, що у парламенті досі не прийняли закон, який дозволив би збивати російські дрони.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що влада Білоусі намагалася проігнорувати факт того, що російський дрон потрапив на її території.

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