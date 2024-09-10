Ландшафт безопасности изменился: Кирби о падении российских дронов в Румынии и Латвии

В Белом доме отреагировали на ситуацию с российскими беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Румынии и Латвии в минувшие выходные. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что это демонстрирует опасность от РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого до ма.

Кирби заявил, что подобные инциденты с российскими дронами, подчеркивают опасность, которую война РФ против Украины привела к всему европейскому континенту.

Российские БПЛА не только пересекли границу стран-членов НАТО, но и упали на их территории.

"Это, к сожалению, не новое явление, которое произошло во время войны в Украине, когда фрагменты ракет или фрагменты беспилотников иногда попадают в воздушные бои и падают на территории соседней страны", - сказал Кирби.

Он добавил, что в США внимательно следят за подобными случаями. Американское правительство находится в тесном контакте с союзниками и партнерами на этот счет.

"Но это лишь подчеркивает опасность, которую война господина Путина в Украине привела к всему европейскому континенту, и тот факт, что ландшафт безопасности изменился - не изменился, не изменится, а уже изменился - именно поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы Украина была способна защитить себя", - подчеркнул он.

Российские БПЛА в Румынии и Латвии

Во время атаки РФ по Украине в ночь с 7 на 8 сентября ударные беспилотники россиян нарушили воздушное пространство Румынии. Впоследствии стало известно, что российские дроны пересекли воздушное пространство Латвии. Президент Эдгар Ринкевичс заявил, что один БПЛА разбился на территории страны. Известно, что сначала он залетел на территорию Беларуси, где затем сменил курс на Латвию.

Оппозиция в Румынии раскритиковала правительство за бездействие, объяснив его тем, что в парламенте до сих пор не приняли закон, позволяющий сбивать российские дроны.