Ламають плани Трампа? Лавров зробив заяву про ЗАЕС та поступки для миру з Україною

Росія нібито готова шукати "баланс інтересів" у питаннях щодо України. Водночас в Москві натякають, що не хочуть віддавати Україні Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Однак говорячи про Запорізьку атомну електростанцію він зазначив, що Росія за необхідності пояснить США, що ЗАЕС у надійних руках і зміни в її підконтрольності неможливі.

Лавров спростував, що РФ не готова на жодні поступки щодо України. Натомість він заявив, що Москва готова шукати "баланс інтересів".

Мирний план щодо України

Нагадаємо, днями видання Reuters докладно описало, що являє собою план Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні.

Варто зазначити, що даний план мав кілька спірних питань. Зокрема те, що США нібито де-юре визнають російський контроль над Кримом.

Натомість, згідно з планом, Україна мала б повернути контроль над Запорізькою атомною електростанцією через американський контроль і управління станцією.

Однак пізніше президент США Дональд Трамп розкритикував журналіста The New York Times за публікацію. За його словами, журналіст виконав вимогу редактора, написавши статтю, в якій звучать вимоги щодо українських територій.

Детальніше про заяву Трампа, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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