Трамп обурився через "умови" для миру в Україні: ЗМІ зганьблять найкращу угоду
Президент США Дональд Трамп розкритикував журналіста The New York Times за публікацію, у якій ідеться про те, що Україна має повернути собі території, зокрема й Крим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в його соцмережі Truth Social.
Американський лідер обрушився з критикою на Пітера Бейкера з The New York Times. За його словами, журналіст виконав вимогу редактора, написавши статтю, в якій звучать вимоги щодо українських територій і не тільки.
"Пітер Бейкер, вкрай упереджений і бездарний письменник із Times, виконав вказівки свого редактора і написав, що Україна повинна повернути собі території, включно з, як я розумію, Кримом, і висунув інші безглузді вимоги, щоб зупинити бійню, яка найгірша з часів Другої світової війни", - пише Трамп.
Він також звинуватив журналіста, запитавши, чому він не пише про те, що "саме (колишній президент США Барак - ред.) Обама дав можливість Росії захопити Крим в України без єдиного пострілу".
"Чи засуджував Бейкер коли-небудь "подарунок Криму" від Обами? НІ РАЗУ. Тільки ТРАМПА, хоча я взагалі не мав відношення до цієї дурної війни - крім того, що на самому початку дав Україні "Джавеліни", а Обама дав їм простирадла. Ця війна - війна сонного Джо Байдена, а не моя", - ідеться в публікації.
Президент США також заявив, що війна в Україні нібито "була програшною з першого дня". Крім того, Трамп знову заявив, що її не було б, якби він був президентом.
"Я просто намагаюся розібратися з тим хаосом, який мені залишили Обама і Байден - і що за жахливий бардак це виявився", - пише американський лідер.
За словами Трампа, навіть якщо він укладе "найкращу угоду в історії" (стосовно України та РФ), то The New York Times все одно говоритиме про нього погано.
Мирний план щодо України
Нагадаємо, вчора видання Reuters написало докладно, що являє собою план Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні.
Крім того, пізніше видання опублікувало мирний план України та Європи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.