Трамп обурився через "умови" для миру в Україні: ЗМІ зганьблять найкращу угоду

Президент США Дональд Трамп розкритикував журналіста The New York Times за публікацію, у якій ідеться про те, що Україна має повернути собі території, зокрема й Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в його соцмережі Truth Social.

Американський лідер обрушився з критикою на Пітера Бейкера з The New York Times. За його словами, журналіст виконав вимогу редактора, написавши статтю, в якій звучать вимоги щодо українських територій і не тільки.

"Пітер Бейкер, вкрай упереджений і бездарний письменник із Times, виконав вказівки свого редактора і написав, що Україна повинна повернути собі території, включно з, як я розумію, Кримом, і висунув інші безглузді вимоги, щоб зупинити бійню, яка найгірша з часів Другої світової війни", - пише Трамп.

Він також звинуватив журналіста, запитавши, чому він не пише про те, що "саме (колишній президент США Барак - ред.) Обама дав можливість Росії захопити Крим в України без єдиного пострілу".

"Чи засуджував Бейкер коли-небудь "подарунок Криму" від Обами? НІ РАЗУ. Тільки ТРАМПА, хоча я взагалі не мав відношення до цієї дурної війни - крім того, що на самому початку дав Україні "Джавеліни", а Обама дав їм простирадла. Ця війна - війна сонного Джо Байдена, а не моя", - ідеться в публікації.

Президент США також заявив, що війна в Україні нібито "була програшною з першого дня". Крім того, Трамп знову заявив, що її не було б, якби він був президентом.

"Я просто намагаюся розібратися з тим хаосом, який мені залишили Обама і Байден - і що за жахливий бардак це виявився", - пише американський лідер.

За словами Трампа, навіть якщо він укладе "найкращу угоду в історії" (стосовно України та РФ), то The New York Times все одно говоритиме про нього погано.