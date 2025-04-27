Ломают планы Трампа? Лавров сделал заявление о ЗАЭС и уступках для мира с Украиной

Россия якобы готова искать "баланс интересов" в вопросах относительно Украины. В то же время в Москве намекают, что не хотят отдавать Украине Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, которого цитирует российский ТАСС .

Однако говоря о Запорожской атомной электростанции он отметил, что Россия при необходимости объяснит США, что ЗАЭС в надежных руках и изменения в ее подконтрольности невозможны.

Лавров опроверг, что РФ не готова ни на какие уступки по Украине. Вместо этого он заявил, что Москва готова искать "баланс интересов".

Мирный план по Украине

Напомним, на днях издание Reuters подробно описало, что представляет собой план Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине.

Стоит отметить, что данный план имел несколько спорных вопросов. В частности то, что США якобы де-юре признают российский контроль над Крымом.

Зато, согласно плану, Украина должна была бы вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией через американский контроль и управление станцией.

Однако позже президент США Дональд Трамп раскритиковал журналиста The New York Times за публикацию. По его словам, журналист выполнил требование редактора, написав статью, в которой звучат требования в отношении украинских территорий.

Подробнее о заявлении Трампа, можно узнать в материале РБК-Украина.

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