Лакована шкіра, міні та масивні прикраси: Цимбалару показала ефектний вечірній образ

Який "лук" вибрала Цимбалару

Куртка-бомбер

Головним акцентом образу стала об'ємна куртка-бомбер з лакованої шкіри. Oversize-крій, укорочені рукави з манжетами на резинці та нижній край, також зібраний на резинку, надають луку драматичності й характерного глянцевого шику.

Блискавка і металеві елементи фурнітури підкреслюють агресивний стиль, що відсилає до естетики гранжу і рок-шику.

Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Мініспідниця

Доповнити лук акторка вирішила шкіряною мініспідницею асиметричного крою і чорним боді з глибоким V-подібним вирізом у зоні декольте.

Таке поєднання підкреслює ноги й додає образу жіночності, водночас залишаючи простір для аксесуарів.

Анастасія Цимбалару та Андрій Чорновол (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Високі чоботи

Взуття Анастасії стало яскравим акцентом у total black луці - зірка обрала високі чоботи. Середні стійкі підбори забезпечують комфорт під час руху, даючи змогу мати впевнений і граціозний вигляд.

Головна родзинка - фактура чобіт "під крокодила". Цей преміальний принт додає образу розкоші та глибини, перетворюючи класичне чорне взуття на стильну й акцентну деталь.

У поєднанні з лакованим блиском куртки-бомбера фактура створює гру текстур, роблячи total black лук більш багатогранним і візуально цікавим.

Актриса показала стильний образ (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Макіяж та аксесуари

Не менш важливу роль у створенні образу зіграли аксесуари та макіяж. Масивний ланцюг-чокер і підвіски з великим світлим камінням формують яскравий акцент у зоні декольте.

Браслет з кристалів, масивна каблучка з прозорим каменем і червоний манікюр доповнюють образ і підкреслюють його драматичність.

Об'ємні локони середньої довжини та smoky eyes доповнені нюдовим відтінком помади, що створює гармонійний контраст між агресивністю шкіряного лука і жіночністю деталей.

Образ Анастасії демонструє майстерне поєднання класичних елементів рок-стилю - чорний total look, мініспідниця та багатошарові прикраси - з трендовим блиском лакованої шкіри.

Лук виглядає жіночно, сміливо і доречно для світських вечірніх заходів, підкреслюючи індивідуальність зірки та її вміння створювати модні образи з характером.

Цимбалару задає тренди (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)