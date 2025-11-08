Як стилізувати шкіряні речі восени 2025: приклад від Маші Єфросиніної

Телеведуча Маша Єфросиніна показала, як носити шкіряні речі. Її образи доводять: шкіра та екошкіра у 2025 році - це про впевненість, витонченість і свідомий стиль.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

Які "луки" вибрала Маша Єфросиніна

Костюм смарагдового відтінку

В одному зі своїх образів Єфросиніна постала в розкішному смарагдово-зеленому костюмі - це сучасна інтерпретація класичного power dressing.

Головний акцент тут - колір. Смарагдовий відтінок має благородний і нетривіальний вигляд, чудово підходить для жінок, які прагнуть мати яскравий вигляд, але з почуттям міри. Це колір сили, впевненості та витонченості.

Жакет має укорочений фасон з високим коміром і характерними архітектурними рукавами-ліхтариками, що створюють структурований силует. Такий крій підкреслює лінію плечей і робить образ більш динамічним.

Штани-кльош зі шкіри додають енергії та нотки ретро, нагадуючи стиль 70-х - період свободи та самовираження. Разом з мінімалістичними туфлями цей лук стає ідеальним прикладом того, як шкіряні речі можуть мати стриманий і вишуканий вигляд.

Маша Єфросиніна задає тренди (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шкіряна спідниця шоколадного відтінку

Інший образ Маші - це гармонійне поєднання стриманих відтінків і жіночності. Шкіряна спідниця-олівець міді в глибокому шоколадному кольорі стала основою елегантного ансамблю, що підходить як для бізнес-подій, так і для вечірніх виходів.

Спідниця має високу посадку і глибокий розріз спереду, що робить її одночасно практичною і привабливою. Це втілення нової класики, де акцент робиться на фактурі та чистих лініях.

Доповнити лук вона вирішила шовковою блузкою насиченого смарагдово-зеленого кольору - контраст текстур створює ефект балансу: блискучий верх і матова шкіра знизу мають розкішний і сучасний вигляд.

Завершують лук чоботи на підборах у кавовому відтінку - вони підтримують теплу палітру і додають гармонії.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Чому це працює

Секрет успіху стилю Єфросиніної - у продуманій гармонії кольорів і фактур.

Вона замінює традиційний чорний шкіряний total look на поєднання глибоких природних відтінків - смарагдового, шоколадного, кавового. Така палітра надає образам складності та дорогого звучання без надмірного блиску.

Крім того, зірка вміло використовує структурні силуети, які формують враження впевненості, але не позбавляють образ м'якості.