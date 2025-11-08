Як стилізувати шкіряні речі восени 2025: приклад від Маші Єфросиніної
Телеведуча Маша Єфросиніна показала, як носити шкіряні речі. Її образи доводять: шкіра та екошкіра у 2025 році - це про впевненість, витонченість і свідомий стиль.
Які "луки" вибрала Маша Єфросиніна
Костюм смарагдового відтінку
В одному зі своїх образів Єфросиніна постала в розкішному смарагдово-зеленому костюмі - це сучасна інтерпретація класичного power dressing.
Головний акцент тут - колір. Смарагдовий відтінок має благородний і нетривіальний вигляд, чудово підходить для жінок, які прагнуть мати яскравий вигляд, але з почуттям міри. Це колір сили, впевненості та витонченості.
Жакет має укорочений фасон з високим коміром і характерними архітектурними рукавами-ліхтариками, що створюють структурований силует. Такий крій підкреслює лінію плечей і робить образ більш динамічним.
Штани-кльош зі шкіри додають енергії та нотки ретро, нагадуючи стиль 70-х - період свободи та самовираження. Разом з мінімалістичними туфлями цей лук стає ідеальним прикладом того, як шкіряні речі можуть мати стриманий і вишуканий вигляд.
Маша Єфросиніна задає тренди (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Шкіряна спідниця шоколадного відтінку
Інший образ Маші - це гармонійне поєднання стриманих відтінків і жіночності. Шкіряна спідниця-олівець міді в глибокому шоколадному кольорі стала основою елегантного ансамблю, що підходить як для бізнес-подій, так і для вечірніх виходів.
Спідниця має високу посадку і глибокий розріз спереду, що робить її одночасно практичною і привабливою. Це втілення нової класики, де акцент робиться на фактурі та чистих лініях.
Доповнити лук вона вирішила шовковою блузкою насиченого смарагдово-зеленого кольору - контраст текстур створює ефект балансу: блискучий верх і матова шкіра знизу мають розкішний і сучасний вигляд.
Завершують лук чоботи на підборах у кавовому відтінку - вони підтримують теплу палітру і додають гармонії.
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Чому це працює
Секрет успіху стилю Єфросиніної - у продуманій гармонії кольорів і фактур.
Вона замінює традиційний чорний шкіряний total look на поєднання глибоких природних відтінків - смарагдового, шоколадного, кавового. Така палітра надає образам складності та дорогого звучання без надмірного блиску.
Крім того, зірка вміло використовує структурні силуети, які формують враження впевненості, але не позбавляють образ м'якості.
