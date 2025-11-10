Лакированная кожа, мини и массивные украшения: Цимбалару показала эффектный вечерний образ

Какой "лук" выбрала Цимбалару

Куртка-бомбер

Главным акцентом образа стала объемная куртка-бомбер из лакированной кожи. Oversize-крой, укороченные рукава с манжетами на резинке и нижний край, также собранный на резинку, придают луку драматичность и характерный глянцевый шик.

Молния и металлические элементы фурнитуры подчеркивают агрессивный стиль, отсылающий к эстетике гранжа и рок-шика.

Анастасия Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Мини-юбка

Дополнить лук актриса решила кожаной мини-юбкой ассиметричного кроя и черным боди с глубоким V-образным вырезом в зоне декольте.

Такое сочетание подчеркивает ноги и придает образу женственности одновременно оставляя пространство для аксессуаров.

Анастасия Цимбалару и Андрей Чорновол (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Высокие сапоги

Обувь Анастасии стала ярким акцентом в total black луке - звезда выбрала высокие сапоги. Средний стойкий каблук обеспечивает комфорт при движении, позволяя выглядеть уверенно и грациозно.

Главная изюминка - фактура сапог "под крокодила". Этот премиальный принт добавляет образу роскоши и глубины, превращая классическую черную обувь в стильную и акцентную деталь.

В сочетании с лакированным блеском куртки-бомбера фактура создает игру текстур, делая total black лук более многогранным и зрительно интересным.

Актриса показала стильный образ (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Макияж и аксессуары

Не менее важную роль в создании образа сыграли аксессуары и макияж. Массивная цепь-чокер и подвески с большими светлыми камнями формируют яркий акцент в зоне декольте.

Браслет из кристаллов, массивное кольцо с прозрачным камнем и красный маникюр дополняют образ и подчеркивают его драматичность.

Объемные локоны средней длины и smoky eyes дополнены нюдовым оттенком помады, что создает гармоничный контраст между агрессивностью кожаного лука и женственностью деталей.

Образ Анастасии демонстрирует искусное сочетание классических элементов рок-стиля - черный total look, мини-юбка и многослойные украшения - с трендовым блеском лакированной кожи.

Лук выглядит женственно, смело и уместно для светских вечерних мероприятий, подчеркивая индивидуальность звезды и ее умение создавать модные образы с характером.

Цимбалару задает тренды (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)