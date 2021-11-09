Лагерь мигрантов против отряда военных: что происходит на границе Польши и Беларуси

С чего начался миграционный кризис

Поток беженцев через границы стран восточной Европы резко увеличился весной 2021. В Польше, Латвии, Литве пограничники регулярно задерживали нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть в ЕС с территории Беларуси. Большая часть нелегалов - граждане Афганистана, Ирака, Ирана.

В Евросоюзе называют миграционный кризис гибридной агрессией режима Лукашенко в ответ на введенные Европой санкции. Так, мигрантов поощряют приехать в Беларусь, а затем силовики помогают им безопасно добраться до границы и пересечь ее.

Летом польские и литовские власти приняли решение о возведении дополнительных укреплений и усилении охраны на границах. В октябре Евросоюз начал готовить новый пакет санкций против Беларуси.

Что сейчас происходит

8 ноября на ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Несколько тысяч незаконных мигрантов колонной двинулись из Минска к границе с Польшей.

После неудачной попытки штурма беженцы разбили лагерь в лесу в районе КПП "Кузня". По данным польского МИД, мигрантов постоянно охраняют представители спецслужб Беларуси.

Люди ставят палатки рядом с проволочными изгородями, рубят деревья, жгут костры.

Для усиления охраны границ Польша объявила боевую готовность, задействовав для дежурства 12 тысяч солдат.

С 7:00 9 ноября автомобильный контрольно-пропускной пункт "Кузня" прекратил работу.

При этом в министерстве обороны Польши заявили, что во вторник к границе приближается большой отряд белорусских военных.

Беларусь использует беженцев как "живой щит"

Польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что белорусский режим применил новый метод гибридной войны и использует мигрантов в качестве "живых щитов".

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что беженцев контролируют белорусские спецслужбы. Он сообщил, что силовики вывели людей с обычной дороги в лес для того, чтобы атаковать границу Польши и Беларуси, где нет пограничного перехода.

В Литве вводят ЧП

Из-за угрозы вторжения нелегалов министерство внутренних дел Литвы инициировало введение чрезвычайного положения, данное решение уже одобрило правительство. После голосования Сейма 9 ноября режим ЧП должен быть введен в приграничных муниципалитетах.

Кроме того, 8 ноября Литва направила дополнительные силы военных для охраны границы с Беларусью.

Позиция Беларуси

В Беларуси отрицают причастность к созданию кризиса. При этом Александр Лукашенко заявил, что у страны нет средств для содержания мигрантов из-за введенных Европой санкций.

В ответ на попытку штурма мигрантами польско-белорусской границы в Государственном пограничном комитете Беларуси обвинили Польшу в якобы вытеснении нелегалов.

"Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", - сказано в заявлении ведомства.

Однако стоит отметить, что Беларусь увеличила количество авиарейсов из стран Ближнего Востока в два раза по сравнению с прошлым годом.

Реакция ЕС

Евросоюз частично приостанавливает действие упрощенного визового режима для официальных лиц Беларуси. Такое решение принято 9 ноября и вступит в силу через 2 дня.

Как заявили в ЕС, "для Беларуси недопустимо играть жизнями людей в политических целях", данные меры приняты для противодействия режиму Лукашенко.

Ранее Литва предложила Евросоюзу ввести санкции против белорусских аэропортов, которые используют для организации кризиса.

Также глава МВД Германии Хорст Зеехофер призвал страны ЕС помочь Польше справиться с потоком мигрантов с территории Беларуси.

Министр обвинил Александра Лукашенко в манипуляции судьбами людей. По его заявлению, белорусский президент при поддержке главы РФ Владимира Путина пытается дестабилизировать ситуацию в Европе.

В НАТО заявили о гибридной тактике Беларуси

Североатлантический альянс выразил обеспокоенность эскалацией конфликта на польско-белорусской границе.

После разговора с президентом Польши генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что "использование режимом Лукашенко мигрантов как гибридной тактики" неприемлемо. В НАТО призвали власти Беларуси уважать международное право.