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Совет ЕС частично приостанавливает действие упрощенного визового режима для Беларуси

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Европа, Вторник 09 ноября 2021 12:52
Совет ЕС частично приостанавливает действие упрощенного визового режима для Беларуси Фото: Совет Евросоюза частично приостанавливает действие упрощенного визового режима для Беларуси (flick.com)
Автор: Иванна Шовкун

Во вторник, 9 ноября, Совет Европейского Союза решил приостанавить действие упрощенного визового режима для официальных лиц белорусского режима. Такое решение было принято в ответ на гибридную атаку со стороны режима Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Решение будет опубликовано в Официальном журнале и вступит в силу на второй день после публикации.

"Приостановление действия касается положений, которые отменяют требования о документальном подтверждении, регулируют выдачу многократных виз и снижают сборы за подачу заявления на получение визы, поскольку они применяются к должностным лицам режима Беларуси", - говорится в сообщении.

Такое решение не касается обычных граждан Беларуси, которые могут пользоваться теми же льготами по соглашению об упрощении визового режима, что и ранее.

Министр внутренних дел Словении Алеш Хойс осудил действия белорусского режима.

"Для Беларуси недопустимо играть жизнями людей в политических целях. Сегодняшнее решение еще раз демонстрирует нашу общую приверженность продолжению противодействия этой продолжающейся гибридной атаке", - заявил он.

Напомним, Германия призывает ЕС помочь Польше противостоять потоку мигрантов из Беларуси.

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