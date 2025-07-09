Labubu: від фешн-ікони до породження пекла. Люди панікують через демонічну природу іграшки

Пухнасті, кольорові монстрики Лабубу за останні кілька місяців просто підірвали світ моди та колекціонування. Їх можна побачити на сумках світових знаменитостей, таких як Ріанна, Кім Кардаш'ян та Дуа Ліпа. Однак нещодавно у ляльках побачили моторошні деталі й Лабубу опинилися в центрі теорії змови.

Що не так з ляльками Лабубу і про яку містику говорять прихильники теорії змови, розповідає РБК-Україна з посиланням на Tyla.

Світ збожеволів від пухнастих лялечок Лабубу

Ці маленькі створіння, що продаються у форматі "сюрпризу" (коли ви не знаєте, який саме колір чи стиль отримаєте), стали настільки популярними, що в деяких країнах, як-от Велика Британія, їх навіть тимчасово прибрали з полиць через шалений попит.

Однак, паралельно з ростом популярності, в інтернеті поширилася доволі дика та моторошна теорія змови щодо цих милих дрібничок. Приготуйтеся, адже вона звучить дійсно незвично.

Лабубу - не невинна іграшка, а міфічний демон?

Останніми тижнями у соціальних мережах, зокрема на TikTok та X (колишній Twitter), почали порівнювати Лабубу з демоном із давньої месопотамської міфології, відомим як Пазузу. Люди навіть стверджують, що ці пухнасті ляльки несуть "демонську енергію".

Пазузу часто зображується з левоподібним обличчям, пташиними кігтями та крилами. Ця демонічна сутність навіть фігурувала у знаменитому фільмі жахів 1973 року "Виганяючи диявола".

Користувачі соцмереж порівняли певні риси Лабубу з рисами цієї міфічної фігури, попри те, що самі Лабубу, з їхніми гострими зубами та широкою посмішкою, лише здаються дещо моторошними, але не більше.

Теорія зайшла так далеко, що деякі християни навіть почали закликати людей позбутися цих ляльок, вважаючи їх проявом зла.

Один користувач X драматично написав: "Лабубу - це Пазузу. Не запрошуйте демонів до свого дому".

Інший додав: "Брате, я десь читав, що ляльку ЛАБУБУ пов'язують із демоном ПАЗУЗУ, стародавнім демоном з міфології Месопотамії та Вавилону..."

"Лабубу" - іграшка чи демон? (фото: Getty Images)

Ляльку почали активно захищати

Звісно, не всі повірили у цю дику теорію. Багато хто поспішив захищати пухнастих ляльок, справедливо зазначаючи абсурдність таких порівнянь.

"Це Лабубу... поруч із зображенням штучного інтелекту... Ніби вони знімають відео на YouTube, TikTok про це, ніби зображення праворуч явно не є штучним інтелектом", - написав один користувач.

Він вказує на те, що порівняння могли базуватися на спотворених зображеннях, генерованих ШІ.

Інші підкреслювали, що справжній Пазузу виглядає зовсім інакше, а поширення таких страхів є дивним.

"Пазузу навіть не схожий на Лабубу. Це месопотамський бог. Нав'язування страху - це дивно", - додав ще один.

Деякі шанувальники Лабубу навіть ділилися дивними ситуаціями, з якими вони зіткнулися через цю теорію.

Один користувач Reddit розповів, як працівник магазину сказав йому: "Знаєш, ці штуки справді милі, але якби ти знав, що вони означають, то більше б їх не хотів", а потім заявив, що це "демон".

На що хтось швидко відповів, пояснивши: "Є дурне фото Лабубу, зроблене штучним інтелектом, поруч із "демоном", який схожий на Лабубу (щойно згенерованого штучним інтелектом), і купа людей думає, що Лабубу походять від демонів".

“These are demonic!!”



And it’s a Labubu… next to an ai image…



Like they’re making youtube videos, tiktoks, reels, etc about this as if the image on the right is not obviously ai.



Pazuzu does not even look like that. It’s a Mesopotamian god.



Fear mongering is weird. pic.twitter.com/VQhKMCePoN — Soap’s Spouse (@SoapsSpouse) June 29, 2025

Справжня історія Лабубу та скандинавський фольклор

Важливо підкреслити, що ні компанія Pop Mart, ні дизайнер Касінг Лунг ніколи не пов'язували Лабубу з чимось релігійним чи демонічним. Тому не поспішайте викидати свою улюблену іграшку у смітник!

Звіти вказують на те, що гонконзький творець насправді черпав натхнення з химерного фольклору та скандинавських казок, з якими він виріс. Це істоти, що нагадують бешкетних лісових мешканців, як, наприклад, у казці "Там, де живуть дикі істоти", а не демонів.

Хто такий Пазузу

В ассирійській та вавилонській міфології Пазузу - король злих демонів вітру. Вважалося, що у посушливі сезони він приносив голод та посуху, а у вологі - потопи. До речі, амулет з зображенням Пазузу нерідко використовувався для боротьби зі шкідливою силою Ламашту, яка могла зашкодити дитині та матері під час пологів.

Амулет з Пазузу (фото: Вікіпедія)

Крім того, вважалося, що Пазузу боялися інші демони, тому він міг їх відганяти. Був відомий ритуал, коли хворий (або цілитель) підіймав над собою зображення Пазузу, щоб відігнати демона з тіла хворого і зцілити людину. Біля важкохворих розміщували спеціальні ритуальні таблички "Чума Ламашту", щоб вони скоріше одужували.

Обличчя Пазузу (фото: Вікіпедія)

Пазузу також був й особистим охоронцем, і амулети з його зображенням носили на шиї, а різноманітні прикраси зберігали вдома, щоб відлякувати злих духів.

За словами істориків, існували ритуали поховання, де на шиї померлого обов'язково мав бути амулет з Пазузу, що наштовхує на думку, що цей демон міг бути ще й хтонічним божеством.

Тому, якщо вірити дослідникам та історикам, амулет з Пазузу не притягував невдачі та темні сили, а навпаки - захищав від зла.