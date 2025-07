Labubu: від фешн-ікони до породження пекла. Люди панікують через демонічну природу іграшки

Ці маленькі створіння, що продаються у форматі "сюрпризу" (коли ви не знаєте, який саме колір чи стиль отримаєте), стали настільки популярними, що в деяких країнах, як-от Велика Британія, їх навіть тимчасово прибрали з полиць через шалений попит.

Однак, паралельно з ростом популярності, в інтернеті поширилася доволі дика та моторошна теорія змови щодо цих милих дрібничок. Приготуйтеся, адже вона звучить дійсно незвично.

Останніми тижнями у соціальних мережах, зокрема на TikTok та X (колишній Twitter), почали порівнювати Лабубу з демоном із давньої месопотамської міфології, відомим як Пазузу. Люди навіть стверджують, що ці пухнасті ляльки несуть "демонську енергію".

Пазузу часто зображується з левоподібним обличчям, пташиними кігтями та крилами. Ця демонічна сутність навіть фігурувала у знаменитому фільмі жахів 1973 року "Виганяючи диявола".

Користувачі соцмереж порівняли певні риси Лабубу з рисами цієї міфічної фігури, попри те, що самі Лабубу, з їхніми гострими зубами та широкою посмішкою, лише здаються дещо моторошними, але не більше.

Теорія зайшла так далеко, що деякі християни навіть почали закликати людей позбутися цих ляльок, вважаючи їх проявом зла.

Один користувач X драматично написав: "Лабубу - це Пазузу. Не запрошуйте демонів до свого дому".

Інший додав: "Брате, я десь читав, що ляльку ЛАБУБУ пов'язують із демоном ПАЗУЗУ, стародавнім демоном з міфології Месопотамії та Вавилону..."

"Лабубу" - іграшка чи демон? (фото: Getty Images)

Звісно, не всі повірили у цю дику теорію. Багато хто поспішив захищати пухнастих ляльок, справедливо зазначаючи абсурдність таких порівнянь.

"Це Лабубу... поруч із зображенням штучного інтелекту... Ніби вони знімають відео на YouTube, TikTok про це, ніби зображення праворуч явно не є штучним інтелектом", - написав один користувач.

Він вказує на те, що порівняння могли базуватися на спотворених зображеннях, генерованих ШІ.

Інші підкреслювали, що справжній Пазузу виглядає зовсім інакше, а поширення таких страхів є дивним.

"Пазузу навіть не схожий на Лабубу. Це месопотамський бог. Нав'язування страху - це дивно", - додав ще один.

Деякі шанувальники Лабубу навіть ділилися дивними ситуаціями, з якими вони зіткнулися через цю теорію.

Один користувач Reddit розповів, як працівник магазину сказав йому: "Знаєш, ці штуки справді милі, але якби ти знав, що вони означають, то більше б їх не хотів", а потім заявив, що це "демон".

На що хтось швидко відповів, пояснивши: "Є дурне фото Лабубу, зроблене штучним інтелектом, поруч із "демоном", який схожий на Лабубу (щойно згенерованого штучним інтелектом), і купа людей думає, що Лабубу походять від демонів".

